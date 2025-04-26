دبي أفضل مدن العالم للمسافرات المنفردات لعام 2025

توجت دبي رسمياً بلقب المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات لعام 2025، في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، وفقاً لدراسة شاملة أجرتها شركة تأمين السفر InsureMyTrip، ويأتي التصنيف بعد أن حصدت الإمارة لقب ثاني أكثر المدن أماناً وأنظف مدينة في العالم للعام نفسه.

وقامت الدراسة بتقييم 62 مدينة حول العالم بناء على مزيج من عوامل الأمان وجودة الأنشطة الترفيهية المتاحة. وقفزت دبي أربعة مراكز عن ترتيبها في عام 2024 لتنتزع الصدارة هذا العام بمتوسط 7.71 درجات من عشرة.

ويرجع هذا التصنيف المتميز إلى عوامل عدة، بينها معدل الجريمة المنخفض وتوفير أقسام مخصصة للنساء فقط في وسائل النقل العام، كما حصلت دبي على درجات عالية في مؤشرات «الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل» و«الشعور بالأمان بغض النظر عن النوع» و«جودة الأشياء التي يمكن القيام بها» (4.58/5).

إضافة إلى ذلك، سجلت دبي أعلى نسبة إشارات على وسائل التواصل الاجتماعي مع 35.7 مليون هاشتاج على تيك توك، ما يعكس شعبيتها كوجهة آمنة وجذابة للمسافرات المنفردات.

وقالت سارة بويزفيرت، مديرة التسويق في InsureMyTrip: «مع قيام المزيد من النساء بالسفر بمفردهن، يظل الأمان أولوية قصوى. وبينما تقود مدن مثل دبي وكراكوف الطريق في خلق تجارب آمنة وشاملة، فمن الضروري للمسافرات البقاء على اطلاع واستعداد.

ومع التخطيط الصحيح، يمكن للمسافرات المنفردات استكشاف العالم بثقة وتمكين».واحتلت كراكوف في بولندا المركز الثاني، تليها العاصمة الإسبانية مدريد في المركز الثالث.

وتؤكد النتيجة التزام دبي بتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار، خصوصاً النساء اللواتي يسافرن بمفردهن، ما يعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة.