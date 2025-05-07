«فيزا»: دبي مدينة الفرص ووجهة عالمية للسياحة

أشادت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي، مؤكدة أنها تمكّنت من تحقيق إنجاز استثنائي في جذب السياح وتكريس موقعها كمدينة الفرص.

وقالت جعفر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نجحت دبي في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، واستطاعت أن تستقطب أنماطاً متعددة من السياحة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والسياحة الطبية، وسجلت أرقاماً قياسية في عدد الزوار، وارتفاعاً مستمراً في الإنفاق داخل المدينة».

وأضافت «دبي ماضية في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البيئة الاقتصادية داخل دبي تزخر بفرص واعدة، وهناك حوار فعال بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة وجذب أفضل الكفاءات والمواهب».

وحول قطاع المدفوعات، أكدت أن قطاع المدفوعات في المنطقة يشهد تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة، مشيرة إلى أن نسبة المدفوعات الرقمية قبل جائحة «كوفيد19» لم تكن تتجاوز 30 %، فيما تبلغ حالياً نحو 70 % من إجمالي المعاملات المالية، سواء على مستوى المنطقة أو في دولة الإمارات.

وقالت إن هذا التحول السريع لا يعكس فقط تسارع رقمنة المدفوعات، بل يكشف أيضاً عن مستويات متقدمة من الرقمنة، ولدينا في المنطقة واحد من أعلى معدلات استخدام تقنيات الدفع دون لمس في العالم، حيث تُجرى أكثر من 90 % من المعاملات التي تتم وجهاً لوجه عبر هذه التقنية.

وأوضحت أن الإمارات تشهد أيضاً نمواً لافتاً في التجارة الإلكترونية، كما تُعد من بين المناطق الأعلى استخداماً للهواتف المحمولة في إنجاز المعاملات التجارية.

دبي الأولى عربياً والثالثة عالمياً كأبرز وجهة سياحية في 2025

اقتصاد وسياحة دبي تتعاون مع «فيزا» للارتقاء بتجربة الزوار

استبيان « البيان ».. توقعات بأداء استثنائي لفنادق دبي 2025

دبي نموذج الفخامة والابتكار الذي يلهم العالم