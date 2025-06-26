صعود قياسي لعقارات الواجهة البحرية الفاخرة في دبي

تواصل المجتمعات السكنية الفاخرة على شواطئ دبي تأكيد مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية مرونة وجاذبية في العالم، وسط مشهد يشهد تحولات اقتصادية متسارعة.

وسجلت مناطق مثل جزيرة جميرا باي ونخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس أداءً قوياً، مدعوماً بطلب دولي متزايد، وندرة المعروض، وتحوّل واضح نحو الاستثمارات العقارية التي تجمع بين أسلوب الحياة الراقي والعائد طويل الأمد.

ويظهر ارتفاع أسعار القدم المربعة خلال النصف الأول 2025 بنسب تصل إلى 24% في بعض المواقع أن العقارات الساحلية في الإمارة لم تعد فقط رمزاً للرفاهية، بل أصبحت أداة استثمارية ذكية ومتنامية القيمة، وفقاً لشركة «بيتر هومز» للاستشارات.

وسجلت جزيرة جميرا باي نمواً ملحوظاً في الأسعار بنسبة 24% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتجاه أوسع في المجتمعات الساحلية المرغوبة مثل نخلة جميرا، وجزيرة بلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس، وتشير البيانات إلى استمرار الطلب على السكن الفاخر على شاطئ البحر، مدفوعاً بندرة المساكن، والاهتمام الدولي، والتحول نحو الاستثمار القائم على نمط الحياة.

وتواصل أحياء الواجهة البحرية الأكثر رواجاً في دبي، مثل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، وجزيرة جميرا باي، ونخلة جميرا، وجزيرة بلوواترز، تحقيق أداء متفوق، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار القدم المربعة بنسبة تتراوح بين 8% و10% على أساس سنوي.

وتتصدر جزيرة جميرا باي النمو في القيم، حيث ارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة 24% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتر هومز»: أصبح المشترون اليوم أكثر تميزاً، وما نشهده هو إقبال متزايد على الجودة. وأضاف: يشهد سوق العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في دبي إقبالاً شديداً، وهذا النقص، إلى جانب الطلب العالمي المتزايد، يُسهم في ارتفاع أسعار العقارات.

ولا تزال هذه المجمعات السكنية تجذب أصحاب الثروات الكبيرة، ليس فقط لإمكاناتها الاستثمارية، بل لجودة الحياة التي توفرها أيضاً، يستفيد السكان من شاطئ خاص، ومطاعم عالمية المستوى، ومراسٍ، ومرافق صحية، ومتاجر مختارة بعناية، كل ذلك ضمن بيئات آمنة ومدارة باحترافية، إن الجمع بين الخصوصية والراحة ومعايير الخدمة العالية باستمرار يُعزز الطلب المستدام، لا سيما بين المشترين الدوليين الذين يبحثون عن عقارات منخفضة الصيانة وعالية القيمة في المنطقة.

وتؤكد البيانات على اتجاه واضح: لم تعد العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في دبي مجرد أسلوب حياة؛ بل أصبحت تُعتبر الآن استثماراً ذكياً وطويل الأجل، مع قيام المستثمرين العالميين بتعديل استراتيجياتهم استجابة للظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، تظل العقارات الشاطئية في دبي واحدة من أكثر القطاعات مرونة وأعلى أداءً في سوق السلع الفاخرة العالمية.