مبيعات العقارات «الأغلى من 10 ملايين» بدبي تقفز لـ 10 أمثالها خلال 4 سنوات

يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي نموه غير المسبوق، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم عشرة أضعاف خلال 4 سنوات فقط، وفقاً لتقرير «السكن الفاخر في دبي 2025» الصادر عن شركة «سافيلز الشرق الأوسط».

ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الصفقات في هذه الفئة من 469 صفقة في عام 2020 إلى 4670 صفقة في عام 2024، في حين شهد الربع الأول من عام 2025 وحده أكثر من 1300 عملية بيع، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 31 %.

وقال اندرو كامينغز، رئيس قسم الوكالات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط إن «سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تواصل جذب الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن الخصوصية والمساحات الواسعة وجودة الحياة المتميزة، لا سيما في الفلل الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية».

وكشف التقرير عن تحول كبير في تفضيلات الشراء، حيث باتت المبيعات على المخطط تمثل 69% من جميع مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم، مقارنة بـ14% فقط في عام 2020، ما يعكس ثقة متزايدة بالمشاريع المستقبلية. وتتوقع سافيلز استمرار الزخم في سوق العقارات الفاخرة، مع تحقيق نمو يتراوح بين 8% و10% خلال عام 2025، مدفوعاً بهجرة الثروات، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمشاريع القائمة على أسلوب الحياة.

ومن أبرز المناطق التي سجلت أعلى حجم صفقات في فئة الفلل نخلة جبل علي، ديستريكت ون ويست، ومشروع ذا ايكرز. أما في قطاع الشقق، فتصدرت مناطق دبي هاربور، نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي المشهد كوجهات رئيسية.

كما تحولت جزر جميرا إلى نقطة بارزة في سوق الفلل الفاخرة، بعد أن تم بيع 89 وحدة فيها بقيمة تفوق 10 ملايين درهم في عام 2024. كما ارتفع عدد الوحدات التي تتجاوز 20 مليون درهم، بفضل التجديدات عالية الجودة.

وتشكل الفلل الآن نحو 70% من إجمالي صفقات العقارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين درهم، رغم أن الشقق الواقعة على الواجهة البحرية تسجل أسعاراً للمتر المربع بمتوسط 5400 درهم.

وتعد دبي حالياً المدينة الأكثر نشاطاً عالمياً في مجال المساكن ذات العلامات التجارية، ومن المتوقع أن تسهم وحدها بنسبة 40% من مجمل هذا النوع من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2031، ما يدعم التوقعات الإيجابية لنمو السوق الفاخر في الإمارة.

وأشار كامينجز إلى أن الخطة الرئيسية الجديدة التي تشمل تطوير مضمار جبل علي للسباق، والمرحلة الثانية من مشروع جميرا غولف استيت، إلى جانب إظلاف مشاريع مثل نادي وبولو ومنتجع إعمار، ستضيف المزيد من المنتجات السكنية الفاخرة لسوق دبي.