4 شقق فاخرة في دبي بـ 425 مليون درهم

يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءه القوي منذ مطلع العام 2025، حيث سجل السوق، أمس، 4 صفقات بيع لشقق فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى مقابل 425 مليون درهم، وذلك ضمن مشروع «جميرا ريزيدنسز أسورا باي» التابع لـ«مراس» التابعة لـ«دبي القابضة».

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الشقة الأولى تتألف من 5 غرف نوم، تم بيعها بقيمة 143.6 مليون درهم، والشقة الثانية تتألف من 5 غرف نوم أيضاً، وبيعت بـ 121.1 مليون درهم.

وتم بيع الشقة الثالثة بمبلغ 91.3 مليون درهم، وتتكون من 5 غرف نوم أيضاً، أما الشقة الرابعة فبيعت بـ 69.5 مليون درهم، وتتألف من 4 غرف نوم. وبلغت التصرفات العقارية في مستهل التعاملات، أمس، أكثر من 1.6 مليار درهم عبر 439 صفقة.