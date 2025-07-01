326 ملياراً مبيعات تاريخية لعقارات دبي في 6 أشهر بنمو 40 %

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه التاريخي، مسجلاً أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري 2025، عبر تسجيل 98,462 صفقة بيع، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 326.6 مليار درهم، وبنمو 40.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس هذه الأرقام القياسية مدى جاذبية الإمارة المتزايدة، كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمتانة القطاع وأدائه المستدام، كما يشير إلى الطلب القوي على المنتجات العقارية المتنوعة في السوق، سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، ما يعزز من فرص الاستثمار، ويرسخ لاستقرار طويل الأمد، ويجعل القطاع مهيئاً لتحقيق المزيد من العوائد الرأسمالية والإيجارية.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 326.6 مليار درهم، نتجت عن 98,462 صفقة، بنمو بنسبة 40.1%، مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، والذي بلغت فيه المبيعات 233 مليار درهم، نتجت عن 80,231 صفقة.

رقم قياسي

وتظهر البيانات التاريخية للدائرة أن النصف الأول من 2025، سجل رقماً قياسياً جديداً، من حيث قيمة المبيعات العقارية، متفوقة على كافة الأعوام السابقة خلال الفترة نفسها، وبذلك يتراجع النصف الأول من عام 2024 إلى المرتبة الثانية، مع مبيعات بلغت 233 مليار درهم، وحل النصف الأول من عام 2023 في المرتبة الثالثة، مع مبيعات 179 مليار درهم، ورابعاً النصف الأول من عام 2022، مع مبيعات بـ 114 مليار درهم، وخامساً النصف الأول من عام 2009، مع مبيعات بـ 89 مليار درهم، وسادساً يأتي النصف الأول من عام 2015، مع مبيعات تجاوزت الـ 65 مليار درهم.

التصرفات

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 431 مليار درهم، نتجت عن قرابة الـ 123,343 صفقة، بنمو 25.2%، مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، عند 344 مليار درهم، والتي نتجت عن 100 ألف تصرف، وتوزعت التصرفات منذ بداية عام 2025 على: 326.6 مليار درهم مبيعات نتجت عن 98,462 صفقة، و83.1 مليار درهم رهون عقارية، نتجت عن 20,276 صفقة، و21.3 مليار درهم هبات، نتجت عن 4,605 صفقات.

التوزيع الجغرافي

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة، من حيث قيمة المبايعات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ 16.5 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 15.3 مليار درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بقيمة 14.3 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 13.1 مليار درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بقيمة 11.1 مليار درهم.

يونيو الأعلى على الإطلاق

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال يونيو 2025 بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.2 مليار درهم، نتجت عن 16,303 صفقات، مقابل 44.9 مليار درهم موزعة على 13,810 صفقات، في نفس الشهر من العام الماضي، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال شهر يونيو 2025، هي أعلى قيمة مبيعات للشهر ذاته على الإطلاق. ويحافظ بذلك شهر مايو 2025 على أعلى قيمة شهرية مسجلة في تاريخ عقارات دبي، عند 66.9 مليار درهم، ويليه أبريل 2025، عند 62.1 مليار درهم، وأكتوبر 2024، عند 61.4 مليار درهم.