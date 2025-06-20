51 ألف وحدة جديدة تدخل سوق عقارات دبي

17.924 وحدة سكنية تم بيعها في مايو وهو أعلى رقم شهري مسجل

حافظ معدل إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في سوق عقارات دبي على استقراره، مع دخول 51 ألف وحدة جديدة منذ بداية العام الجاري، وفق تقرير «سوق العقارات السكنية شهرياً - يونيو 2025»، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.

وأفاد التقرير بأنه تم بيع 17,924 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي في مايو الماضي، وهذا أعلى رقم شهري مسجل، وهو أعلى بنسبة 4% من الرقم القياسي السابق للمبيعات الشهرية، البالغ 17,276 وحدة، والذي تم تسجيله في أبريل 2025 فقط.

وشهدت الإمارة منذ بداية العام أكثر من 3267 معاملة لعقارات يزيد سعرها على 10 ملايين درهم، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 6500 وحدة بحلول نهاية العام، إذا استمرت معنويات السوق الحالية.

وأكد التقرير أن قيم رأس المال تواصل مسارها التصاعدي، وبالمقارنة مع أبريل، ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة تتراوح بين 1 - 2% في مشاريع الشقق والفلل. ووفقاً لأحدث البيانات، أصبحت الأسعار الآن أعلى بنسبة 15% على أساس سنوي في الشقق، و16% على أساس سنوي في الفلل.

في غضون ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 4 مليارات درهم، تمت عبر 1112 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 926 مبايعة، بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 135 مبايعة أراضٍ، و746 مبايعة لوحدات سكنية، و45 مبايعة مبانٍ.

وسجل السوق صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لمستشفى في منطقة مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية، بقيمة 120 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى سكنية في منطقة أم سقيم، بقيمة 55 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخارطة في منطقة وادي الصفا 3، بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم، تمت عبر 153 معاملة، منها 41 رهناً لأراضٍ، و87 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 33 هبة، بقيمة 103 ملايين درهم.

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