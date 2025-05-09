قمة تاريخية جديدة لعقارات دبي

سجل متوسط سعر القدم المربعة في دبي قمة تاريخية جديدة، حيث بلغ 1534 درهماً في مارس الماضي، وهي أعلى ذروة لمتوسط سعر القدم المربعة في دبي، وذلك في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

يعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعاً بمزيج من العوامل، مثل تدفق الاستثمارات الدولية طويلة الأجل، وارتفاع العوائد الإيجارية مقارنة بأسواق إقليمية وعالمية منافسة.

وجاذبية المنتج العقاري للاستثمار بهدف تحقيق أرباح رأسمالية، خصوصاً للذين دخلوا السوق قبل موجة الصعود الحالي، وترسيخ دبي مكانتها وجهة عالمية للعيش والاستثمار.

وقالت منصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور»، إن سوق العقارات في دبي شهد انتعاشاً في مارس 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 214 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008، حيث وصلت أسعار العقارات للقدم المربعة إلى 1534 درهماً.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 1.8 %، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 15.7 %، وعلى أساس ربع سنوي شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 2.7 %، مواصلة بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.

ومع هذه السلسلة الطويلة من الزخم العقاري التي بدأت بعد جائحة كورونا، تقترب دبي تدريجياً من الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم من حيث أسعار القدم المربعة، مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد جاذبية المدينة للمستثمرين العالميين.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا الرقم القياسي ليس مجرد إشارة إلى ارتفاع الأسعار، بل يعكس أيضاً ثقة السوق، ونمو العوائد، واستمرار الطلب على كافة الفئات العقارية في السوق، كما يمثل هذا الارتفاع فرصة جديدة للاستثمار، كما يدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في ظل هذه الأسعار القياسية.

وتتوافق هذه المؤشرات مع الأرقام التاريخية التي حققها السوق خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري مع تسجيله مبيعات قياسية بقيمة 204 مليارات درهم محققاً نمواً نسبته 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واللافت أن شهر أبريل المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل لشهر أكتوبر 2024، مع مبيعات استثنائية بلغت 62.1 مليار درهم، وهي أعلى قيمة شهرية لسوق دبي على الإطلاق.

وتدل هذه الأرقام على أن دبي لا تزال وجهة استثمارية جذابة في القطاع العقاري، حيث تعزز العوائد المرتفعة وثقة المستثمرين في السوق، كما يشير النمو المستدام إلى استمرار الطلب القوي، مدفوعاً بعدة عوامل، منها: السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار العقاري، مثل الإقامات الذهبية والتسهيلات للأجانب.