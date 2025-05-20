«شاومي» تنافس «تسلا» بسيارة واي.يو7 الكهربائية

قالت شركة شاومي الصينية: إنها ستطلق يوم الخميس المقبل سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات «واي.يو7» التي طال انتظارها، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل رقائق للهواتف المحمولة من تطوير الشركة.



ويصف المحللون السيارة بأنها منافس لسيارة تسلا من طراز «واي» في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم،.

وخيبت «شاومي» آمال معجبيها الشهر الماضي بعدم عرض السيارة في معرض شنغهاي للسيارات.



وقال لي جون مؤسس شركة شاومي ورئيسها التنفيذي على حسابه على ويبو أمس: إنه سيجري إطلاق «واي.يو7» في هذا الحدث إلى جانب منتجات أخرى مثل شريحة الهاتف المحمول إكس رينج أو1 والهاتف الذكي الجديد شاومي 15 إس برو.



وبدأت «شاومي» تصنيع السيارات الكهربائية العام الماضي مع إطلاق السيارة إس.يو7 السيدان بعد أن كانت تبيع الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والأدوات الذكية على مدار 15 عاماً.

ومنذ ديسمبر الماضي، تفوقت إس.يو7 السيدان على سيارة تسلا طراز 3 على أساس شهري.

منافسة قوية بين الشركات على سوق السيارات الكهربائية بالإمارات

وداعًا للوحات التقليدية.. شاومي تقترح نظاماً مبتكراً للمركبات الكهربائية

ما هي المشكلة الخفية في السيارات الكهربائية التي تحيّر المصنّعين؟

المفاجأة الصادمة.... لماذا أصبح إصلاح السيارات الكهربائية كابوساً؟

السيارات الكهربائية الصينية تجتاح العالم بـ 912.5 ألف مركبة