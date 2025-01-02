السيارات الكهربائية الصينية تجتاح العالم بـ 912.5 ألف مركبة

نجحت 3 شركات سيارات صينية في تسليم أكثر من 912.546 سيارة خلال العام 2024.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «لي أوتو» تسليم 58.513 سيارة خلال الشهر الماضي بزيادة نسبتها 16.2 % ليصل إجمالي تسليمات الشركة خلال العام الماضي ككل إلى 500.508 سيارات.

وقالت «لي أوتو» إن تسليمات ديسمبر الماضي سجلت رقماً قياسياً شهرياً جديداً، مشيرة إلى أنها حققت تسليمات تزيد على 500 ألف سيارة سنوياً بعد 5 سنوات فقط من بدء إنتاج سياراتها.

وتعتزم الشركة الصينية طرح النسخة الجديدة من سيارتها أو.تي.آيه 7.0 مع نظام محسن الملاحة على الطرق السريعة يعتمد على بنية متكاملة لنظام القيادة الذاتية من البداية إلى النهاية خلال يناير الجاري.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «نيو» لصناعة السيارات الصينية، أنها سلمت 31 ألفاً و138 سيارة خلال ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 72.9 % على أساس سنوي مقارنة بعام 2023. وقالت الشركة إنها سلمت 72 ألفاً و689 سيارة خلال الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 45.2 % على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.

وأضافت الشركة إنها سلمت 221 ألفاً و970 سيارة خلال عام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 38.7 % مقارنة بعام 2023.

كما أعلنت شركة «إكس بنج» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية، أنها سلمت 36 ألفاً و695 سيارة كهربائية ذكية خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 82 % على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها سلمت 91 ألفاً و507 سيارات كهربائية ذكية خلال الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 52 % مقارنة بعام 2023. وأضافت الشركة إنها سلمت 190 ألفاً و68 سيارة خلال عام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بعام 2023.