وداعًا للوحات التقليدية.. شاومي تقترح نظاماً مبتكراً للمركبات الكهربائية

في خطوة جديدة نحو تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، طرحت شركة شاومي مقترحًا لتغيير نظام لوحات الترخيص في الصين، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز حرية تخصيص المركبات.

المبادرة، التي تقدم بها لي جون، مؤسس شاومي وعضو مؤتمر الشعب الوطني، تسعى إلى استبدال اللوحات الخضراء الحالية بلوحات ذكية، ما قد يغير قواعد اللعبة في أحد أكثر الأسواق تنافسية في العالم.

لوحات الترخيص.. مفتاح جديد للابتكار

لطالما اعتُبرت الصين مركزًا عالميًا للابتكار في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تبنت استراتيجيات شاملة تشمل تطوير البطاريات، والحوافز الحكومية، والبنية التحتية لدعم المركبات الكهربائية. ومع ذلك، تبرز قضية لوحات الترخيص كعنصر جديد في هذه المعادلة، إذ يقترح لي جون التخلي عن اللوحات الخضراء الإلزامية واستبدالها بنظام أكثر مرونة يعتمد على التكنولوجيا الذكية، مما يتيح تحسين إدارة المرور ومنح السائقين حرية أكبر في اختيار شكل ومواصفات لوحات مركباتهم.

لماذا التغيير؟

يرى لي جون أن اللوحات الخضراء، التي تُمنح حاليًا للسيارات الكهربائية بهدف التمييز بينها وبين المركبات التقليدية، قد لا تتماشى مع تطور التصميمات الحديثة للسيارات، حيث يفضل العديد من المستخدمين اختيار لون اللوحة بما يتناسب مع مظهر مركباتهم. إضافة إلى ذلك، تهدف الخطوة إلى تبسيط إجراءات تسجيل السيارات الكهربائية، في خطوة قد تعزز من انتشار هذه الفئة من المركبات في السوق الصينية.

نظام اللوحات في الصين.. عقبات وفرص

يُعد الحصول على لوحة ترخيص في الصين عملية معقدة، خاصة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي، حيث يتم توزيع اللوحات من خلال نظام يشبه اليانصيب، وقد يستغرق الأمر سنوات للحصول على لوحة للسيارات العاملة بالوقود التقليدي. في المقابل، تحظى السيارات الكهربائية بأولوية، حيث يمكنها الحصول على لوحات خضراء بسرعة وبتكلفة أقل، ضمن جهود الحكومة للحد من الانبعاثات الملوثة.

رهان على الاستدامة والتكنولوجيا

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الصين إلى تقليل انبعاثات الكربون، حيث تُعد الدولة أكبر مصدر للتلوث في العالم، مع إنتاج المركبات لأكثر من 800 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما أن الضباب الدخاني لا يزال يشكل مشكلة بيئية وصحية كبيرة في العديد من المدن الصينية.

هل تتجه الصين نحو لوحات مخصصة؟

تشهد الصين حاليًا ازدهارًا في ثقافة التخصيص، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على أداء السيارات ومدى بطارياتها، بل أصبح يشمل التفاصيل الجمالية والعناصر الفريدة التي تعكس هوية المالك. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من هذا التوجه، ما قد يعزز جاذبية السيارات الكهربائية بين المستهلكين الشباب.

المقترح مطروح حاليًا أمام مؤتمر الشعب الوطني، وفي حال اعتماده، قد يكون نقطة تحول جديدة في سوق السيارات الكهربائية ليس فقط في الصين، بل ربما يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية.