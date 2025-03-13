ما هي المشكلة الخفية في السيارات الكهربائية التي تحيّر المصنّعين؟

شكّلت السيارات الكهربائية نقلة نوعية في عالم التنقل، حيث قدمت بديلًا صديقًا للبيئة مقارنةً بمركبات الاحتراق الداخلي التقليدية، ورسمت ملامح مستقبل أكثر نظافةً وترشيدًا للطاقة، لكن رغم هذه المزايا، لا تزال هذه المركبات تواجه تحديات، بعضها قد لا يظهر إلا في فصول معينة، خاصةً خلال الطقس البارد. فهل تعلم أن البرد القارس يمكن أن يقلل من مدى سيارتك الكهربائية بنسبة تصل إلى 50%؟ هذه المشكلة تثير إحباطًا كبيرًا لدى السائقين، خاصةً في المناطق ذات الشتاء القارس، وتعمل الشركات المصنعة جاهدةً لإيجاد حلول، لكن ما الذي تفعله بالضبط؟

تأثير البرد على السيارات الكهربائية

تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كلي على البطاريات لتوليد الطاقة، على عكس السيارات التقليدية التي تستفيد من حرارة المحرك لتدفئة المقصورة. في الطقس البارد، لا تُستهلك الطاقة فقط لتحريك السيارة، بل أيضًا لتدفئة المقصورة، مما يؤدي إلى استنزاف سريع للبطارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتسبب البرد في زيادة لزوجة السائل داخل بطاريات أيونات الليثيوم، مما يعيق تدفق الأيونات ويقلل من كفاءة الشحن. نتيجةً لذلك، قد تفقد البطارية أكثر من نصف سعتها في درجات الحرارة المنخفضة.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها "Consumer Reports" أن السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي تفقد ما يصل إلى 25% من مداها عند القيادة في الطقس البارد بسرعة 70 ميلاً في الساعة. وتتفاقم المشكلة في الرحلات القصيرة، حيث تضطر السيارة إلى إعادة تسخين المقصورة بعد كل توقف.

الحلول قيد التطوير

تعمل الشركات المصنعة على تطوير تقنيات لتقليل فقدان المدى في الطقس البارد. أحد الحلول الواعدة هو استخدام المضخات الحرارية، التي تستخرج الحرارة من الهواء الخارجي لتدفئة المقصورة، بدلاً من الاعتماد على سخانات المقاومة التقليدية التي تستهلك طاقة أكبر. ومع ذلك، لا يمكن تركيب هذه التقنيات في السيارات القديمة.

كما تعمل شركات مثل ZF الألمانية على تطوير أنظمة تعتمد على البروبان، مثل نظام "TherMas"، الذي يُتوقع أن يزيد من مدى السيارة بنسبة تصل إلى 30% في الطقس البارد. هذا النظام يستخدم مبردًا يعتمد على البروبان الخالي من الفلور، ما يجعله صديقًا للبيئة، ومن المتوقع أن يكون متاحًا بحلول عام 2026.

بطاريات الحالة الصلبة: مستقبل السيارات الكهربائية

تُعد بطاريات الحالة الصلبة أحد الحلول الواعدة، حيث تستخدم مواد صلبة بدلاً من الإلكتروليتات السائلة، ما يجعلها أقل تأثرًا بدرجات الحرارة المنخفضة. تعمل شركات مثل تويوتا وفولكس فاجن على تطوير هذه البطاريات، حيث تخطط تويوتا لإطلاق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة بحلول عام 2027، بمدى يصل إلى 1200 كيلومتر مع شحن كامل في 10 دقائق فقط.

نصائح لتحسين المدى في الطقس البارد

يمكن للسائقين تحسين مدى سياراتهم الكهربائية في الشتاء باتباع بعض النصائح البسيطة، مثل تسخين السيارة مسبقًا أثناء توصيلها بالشحن، واستخدام المقاعد وعجلة القيادة المدفأة، وتخطيط الرحلات مع مراعاة أوقات الشحن الأطول في الطقس البارد.

رغم التحديات، إلا أن الجهود المستمرة لتطوير تقنيات أكثر كفاءة تُبشر بمستقبل أفضل للسيارات الكهربائية، حتى في أكثر الظروف المناخية قسوة.