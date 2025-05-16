خلايا بطاريات جديدة تبشر بإنتاج سيارات كهربائية رخيصة

أعلنت جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، اقترابها من إنتاج جيل جديد من خلايا بطاريات السيارات الكهربائية، يبشر بخفض كبير في تكلفة إنتاج البطاريات باستخدام الخلايا المنشورية الغنية بالليثيوم والمنجنيز (إل.إم.آر).

وقال كورت كيلتي، نائب رئيس قسم الدفع والاستدامة في جنرال موتورز، إن هدفه هو تحقيق التقارب في الأسعار بين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين، مشيراً إلى أن الوصول إلى وجود السيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية بأسعار معقولة مثل السيارة سيلفرادو 1500، التي تعمل بمحرك V-8 يعني خفض السعر الابتدائي بنحو 20 ألف دولار، لكن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت.

وقالت جنرال موتورز، إن خلايا إل.إم.آر المنشورية الجديدة ستظهر لأول مرة في الشاحنات الخفيفة الكهربائية والسيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) كاملة الحجم عام 2028.

وتحتوي السيارة سيلفرادو الكهربائية موديل 2025 على حزمة بطاريات بقدرة 205 كيلو واط/ساعة، مكونة من 24 وحدة، تحمل كل منها 24 خلية جيبية، تحتوي على مزيج دقيق من الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت والألمنيوم. يعد الكوبالت أغلى المكونات، وكذلك النيكل، إذ يشكل الجزء الأكبر من مكونات البطارية.

ووفقاً لجنرال موتورز فإن خلايا إل.إم.آر المنشورية الجديدة تستبدل كمية كبيرة من المنجنيز الأقل تكلفة بالنيكل باهظ الثمن،

وتشبه كل خلية منشورية من نوع إل.إم.آر مشغل أقراص دي.في.دي قديم من شركة فيليبس، يتراوح وزنها بين 6 و11 رطلاً تقريباً، وهي أكبر بكثير من الخلايا الحالية.

وقالت جنرال موتورز إن كثافة طاقة هذه الخلايا المنشورية الأكبر حجماً أعلى 33 % من خلايا منشورية مماثلة من فوسفات الليثيوم والحديد، والمستخدمة حالياً في سيارة تسلا موديل 3، كما سيقلل التصميم الجديد بشكل كبير عدد الوحدات اللازمة في حزمة بطاريات السيارة سيلفرادو الكهربائية من 24 إلى ست وحدات.

يأتي انخفاض محتوى النيكل في وقت مثير للاهتمام، حيث قالت شركات مثل بورشه، إن استخدام كميات كبيرة من النيكل في حزم بطاريات النيكل والمنجنيز والكوبالت الخاصة بالسيارة تايكان 2025 يزيد طاقة البطارية، وسرعة شحنها، ويخفض وزنها.

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