سعيد الطاير لـ« البيان»:37 ألف مركبة كهربائية في دبي نهاية 2024

شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، ووصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية ديسمبر 2024 إلى 37000 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى أكثر من 17000 متعامل بنهاية ديسمبر 2024، ولدى دبي بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 700 محطة شحن للمركبات الكهربائية، وتقوم الهيئة بتشغيل حوالي 60 % من هذه المحطات.

ارتفاع

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»، سجلت مبادرة الشاحن الأخضر ارتفاعاً في عمليات شحن المركبات الكهربائية بنسبة 50 % خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023،.

مشيراً إلى أن الهيئة قدمت من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» ما يزيد على 36,000 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2024، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 180 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وأَضاف: في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وضمن جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية عام 2014، لتشجيع اقتناء واستخدام المركبات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

شبكة واسعة

وتابع: توفر الهيئة شبكة واسعة من محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تضم بالتعاون مع شركائها أكثر من 700 محطة شاحن أخضر في مختلف أنحاء الإمارة، ما يدعم النمو المطرد الذي تشهده الإمارة في تبني المركبات الكهربائية، ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن بكل سهولة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.

وأوضح أنه انسجاماً مع جهود الهيئة الحثيثة لدعم الدور الفعال الذي تؤديه دولة الإمارات في مجال العمل المناخي وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، نواصل تطوير مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتوفر الهيئة بنية تحتية رائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد المركبات الكهربائية في دبي، فيما تهدف دولة الإمارات إلى زيادة نسبة المركبات الكهربائية لتصبح 50% من إجمالي المركبات الموجودة بحلول عام 2050.

وقد أطلقنا مؤخراً الإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم التنقل الأخضر وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.