تسارع نمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات

تشهد الإمارات نمواً ملحوظاً في سوق السيارات الكهربائية، حيث تستهدف الدولة أن تصل حصة هذه المركبات إلى 25% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2035.

ووفقاً للتوقعات، فإن نسبة المركبات الكهربائية قد تبلغ 22.32% بحلول عام 2029، مع إمكانية تجاوز نسبة الاعتماد على السيارات الكهربائية 50% بحلول 2050. حالياً، يُقدّر عدد المركبات الكهربائية في الإمارات بأكثر من 70 ألف مركبة، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 100 ألف مركبة بحلول 2027، بفضل تعزيز البنية التحتية للشحن وزيادة الوعي بفوائد النقل المستدام.

وإلى جانب تطوير تقنياتها في مجال السيارات الكهربائية، تواصل «سمارت» تقديم حلول تنقل مرنة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

خطوة أساسية

وفي إطار دعم التحوُّل نحو وسائل النقل المستدام وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات، أعلنت شركة «سمارت» عن التزامها بتعزيز مستقبل المركبات الكهربائية، تماشياً مع رؤية الدولة للاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في مجموعة عبدالواحد الرستماني: «يُعد التحوُّل إلى التنقل الكهربائي خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة. نحن نسعى إلى إزالة العوائق أمام اعتماد المركبات الكهربائية، ما يعزز من ثقة العملاء ويشجعهم على اتخاذ هذا القرار البيئي المسؤول».