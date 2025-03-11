بمكونات 65% صينية.. تويوتا تطلق أرخص سيارة كهربائية في العالم

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا أرخص طراز لسيارة كهربائية تعمل بالبطارية حتى الآن، وهو طراز bZ3X، في الصين في محاولة لكسر التصورات التقليدية بأن السيارات الكهربائية اليابانية باهظة الثمن وغير ذكية، وبمكونات 65% صينية.

وأطلقت شركة GAC Toyota، المشروع المشترك بين Toyota ومجموعة GAC، رسميًا طراز Toyota bZ3X بسعر ابتدائي يبلغ 109,800 يوان صيني (15,150 دولارًا أمريكيًا) لما قالت تويوتا إنها أول سيارة SUV (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) كهربائية بالكامل في فئة 100,000 يوان صيني.

ويبدو أن سعر ومواصفات الطراز تنافسي، حيث أعلنت شركة GAC Toyota بعد وقت قصير من إطلاق السيارة أمس أن طراز bZ3X قد تلقى أكثر من 10 آلاف طلب في أول ساعة له.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إن خادم الويب الخاص بها تعطل بعد الإعلان عن سعر الطراز الجديد بسبب كثرة الزوار.

وسيتم طرح هذا الطراز في سبعة إصدارات، بما في ذلك 5 بدون LiDAR و2 مع LiDAR، مما يجعل GAC-Toyota أول علامة تجارية للسيارات في مشروع مشترك في الصين تتميز بـ LiDAR.

أسعار

وتبدأ أسعار النماذج الخمسة بدون LiDAR من 109,800 يوان صيني، و119,800 يوان صيني، و129,800 يوان صيني، و139,800 يوان صيني، و159,800 يوان صيني على التوالي.

وتبدأ أسعار الطرازين المزودين بنظام LiDAR من 149,800 يوان صيني و159,800 يوان صيني على التوالي.

وتقدم شركة GAC Toyota حقوق شراء لفترة محدودة لطراز bZ3X، مما يخفض الأسعار الأولية لهذه المتغيرات السبعة إلى 104,800 يوان صيني، و114,800 يوان صيني، و124,800 يوان صيني، و134,800 يوان صيني، و154,800 يوان صيني، و139,800 يوان صيني، و149,800 يوان صيني على التوالي.

تعد bZ3X ثاني سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في مجموعة bZ من تويوتا بعد bZ4X. يبلغ سعر bZ4X، التي تم طرحها للبيع في 10 أكتوبر 2022، حاليًا 179800 يوان صيني في الصين.

سلسلة bZ

وتضم سلسلة bZ أيضًا سيارة سيدان كهربائية، وهي bZ3، والتي تم إطلاقها في 16 أبريل 2023 من قبل مشروع تويوتا المشترك الآخر في الصين، FAW Toyota، ويبلغ سعرها الأولي حاليًا 169800 يوان صيني.

تتمتع سيارة تويوتا bZ3X بتصميم SUV قياسي بطول 4,600 ملم وعرض 1,850 ملم أو 1,875 ملم وارتفاع 1,600 ملم أو 1,645 ملم وقاعدة عجلات 2,765 ملم.

ويستخدم النموذج شاشة مركزية أفقية كبيرة في المقصورة تشبه نماذج تيسلا، بقياس 14.6 بوصة، ويعمل النظام بواسطة شريحة Qualcomm Snapdragon 8155.

تستخدم النسختان من Toyota bZ3X مع LiDAR نظام القيادة الذكي 5.0 من شركة Momenta الناشئة الصينية للقيادة الذاتية، ويشتمل الجهاز أيضًا على شريحة Nvidia Orin X بقوة حوسبة تبلغ 254 TOPS.

بناءً على هذا النظام، يتيح طراز Toyota bZ3X وظيفة NOA (الملاحة على الطيار الآلي) كاملة السيناريوهات دون الاعتماد على خرائط عالية الدقة.

يأتي الطراز قياسيًا بمحرك كهربائي واحد بقوة قصوى تبلغ 150 كيلو وات أو 165 كيلو وات. ويتوفر بخيارات مدى CLTC تبلغ 430 كم و520 كم و610 كم.

لا توجد بيانات حول أداء السيارات الكهربائية اليابانية في الصين، حيث لم تصل أبدًا إلى تصنيفات المبيعات الرئيسية.

ومع ذلك، فإن بيانات انتشار المركبات العاملة بالطاقة الجديدة (NEV) الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA) تقدم لمحة عن هذا الأمر.

سرعة الشحن ومدى الاستخدام لسيارة تويوتا bZ3X

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة حول سرعة الشحن لم تُكشف بعد بشكل كامل، فإن bZ3X تضع معياراً جديداً في فئة السيارات الكهربائية الرخيصة.

ومع هذه البطاريات عالية الأداء، من المتوقع أن توفر السيارة تجربة شحن مريحة، بالإضافة إلى مدى طويل مع كل شحنة، مما يعزز من قيمتها بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن حلول كهربائية اقتصادية وفعالة.

وتعد Toyota bZ3X الجديدة مثالاً رائعاً على الابتكار في صناعة السيارات الكهربائية، حيث تجمع بين السعر التنافسي، الأداء القوي، والتكنولوجيا المتطورة.

ومع البدء في إنتاج السيارة بالتعاون مع شريكتها الصينية GAC، فإن تويوتا تأخذ خطوة هامة نحو زيادة حصتها في السوق الصينية والعالمية في قطاع السيارات الكهربائية الاقتصادية.

ويؤكد نجاح الحجز الفوري لهذه السيارة على أن هناك طلباً كبيراً على هذه النوعية من السيارات، مما يشير إلى مستقبل واعد للسيارات الكهربائية من تويوتا في الأسواق العالمية.

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