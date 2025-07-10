هيونداي الكهربائية بالمركز 3 في السوق الأمريكية

أظهرت بيانات نشرت أمس تراجع مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات إلى المركز الثالث من حيث الحصة في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة واردز اینتلیجنس لأبحاث السوق، بلغت حصة مجموعة هيونداي موتور في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية 7.6% تحتل بها المرتبة الثالثة بعد تسلا 42.5% وجنرال موتورز 13.3%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي موتور فقدت 3.4 نقاط مئوية من حصتها السوقية مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، حيث كانت 11% تحتل بها المركز الثاني.

وكانت المجموعة قد قفزت من المركز الرابع بحصة قدرها 4.1% في 2021 إلى المركز الثاني بحصة قدرها 10.4% في 2022، وحافظت على المركز الثاني خلال النصف الأول من الأعوام الثلاثة الماضية.

وباعت المجموعة الكورية الجنوبية التي تضم شركتي هيونداي موتور وكيا، 44555 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زاد إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.2% إلى 589066 سيارة مقابل 560198 سيارة خلال النصف الأول من العام الماضي.

تهديد جديد للسيارات الكهربائية.. أمريكا تعتزم إغلاق محطات الشحن الفيدرالية

خسر 35 % منذ ديسمبر إلى 315 دولاراً.. أسهم «تسلا» تدفع ثمن تأسيس ماسك لـ«حزب أمريكا»

نمو صادرات السيارات الكهربائية الصينية 18 %

السيارات الكهربائية الصينية تهدد بخروج الأوروبية من السباق

دراسة: السيارات الكهربائية تنتج انبعاثات أقل بنسبة 73%