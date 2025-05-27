نمو صادرات السيارات الكهربائية الصينية 18 %

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية نمو صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى الأسواق العالمية بنسبة 18 % سنوياً إلى 198483 سيارة، في حين انخفضت الصادرات إلى بلجيكا أكبر أسواق السيارات الكهربائية في العالم بنسبة 17 % إلى 19861 سيارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق آسيا استقبلت 91924 سيارة كهربائية صينية، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة نمو بلغت 44 % سنوياً، تلتها أوروبا التي استقبلت 61437 سيارة كهربائية بتراجع 2.3 %، وزادت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بنسبة 8.4 % إلى 29467 سيارة.

في الوقت نفسه بلغت صادرات السيارات الكهربائية خلال الشهر الماضي إلى الفلبين 15367 سيارة، وإلى البرازيل 11897 سيارة وإلى بريطانيا 11627 سيارة، وتايلاند 11197 سيارة، وأستراليا 10857 سيارة.