تهديد جديد للسيارات الكهربائية.. أمريكا تعتزم إغلاق محطات الشحن الفيدرالية

ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إغلاق شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية الفيدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ضمن جهودها لتقليص دعم الحكومة للطاقة المتجددة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع The Verge، تخطط إدارة الخدمات العامة (GSA)، المسؤولة عن إدارة المباني الحكومية الفيدرالية، لإيقاف تشغيل جميع أجهزة شحن المركبات الكهربائية التابعة لها. وتدير الوكالة حاليًا شبكة تضم مئات الشواحن، توفر حوالي 8000 منفذ شحن تُستخدم للمركبات الحكومية ولموظفي القطاع الفيدرالي.

إغلاق تدريجي لمحطات الشحن

أفاد مصدر للموقع أن الموظفين الفيدراليين سيتلقون تعليمات خلال الأسبوع المقبل لبدء إغلاق هذه المحطات تدريجيًا، مع تلقي بعض المكاتب الإقليمية بالفعل أوامر بوقف تشغيل الشواحن.

وفي وقت سابق، حصلت إذاعة كولورادو العامة على بريد إلكتروني داخلي يفيد بإغلاق محطات الشحن في المركز الفيدرالي في دنفر، حيث تم اعتبارها "غير ضرورية لمهام العمل الأساسية".

وعلى نطاق أوسع، تواصل إدارة ترامب تقليص تمويل البرامج الفيدرالية للطاقة النظيفة، بما في ذلك برنامج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي كان قد قدم سابقًا ملايين الدولارات لدعم الشركات المصنعة مثل تسلا.

إلغاء العقود ووقف التشغيل

وتعمل إدارة الخدمات العامة حاليًا على تحديد موعد إنهاء عقود الشبكة الحالية، والتي تسمح بتشغيل محطات الشحن. وبمجرد إلغائها، سيتم فصل الشواحن تمامًا عن الكهرباء وإيقاف تشغيلها بالكامل. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإغلاق الأسبوع المقبل، مما سيمنع المركبات الحكومية والخاصة من الاستفادة من هذه المحطات.

التأثير على خطط التحول إلى السيارات الكهربائية

خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لعبت إدارة الخدمات العامة دورًا رئيسيًا في تنفيذ خطته لتحويل الأسطول الحكومي من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى المركبات الكهربائية. وكانت الحكومة الفيدرالية تمتلك حوالي 650,000 مركبة، مع خطة لاستبدال أكثر من نصفها بمركبات كهربائية.

ولتنفيذ هذا التحول، خصص قانون خفض التضخم، الذي وقع عليه بايدن، 975 مليون دولار لتحديث المباني الفيدرالية بتقنيات مستدامة، بما في ذلك تركيب محطات شحن جديدة. وكان الهدف إنشاء مبان حكومية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2045.

التراجع عن السياسات البيئية

وبالإضافة إلى إغلاق محطات الشحن، كشف المصدر أن إدارة الخدمات العامة ستبدأ أيضًا في التخلص من المركبات الكهربائية التي تم شراؤها خلال إدارة بايدن، دون تحديد ما إذا كانت ستُباع أو تُخزَّن ببساطة.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية الأخرى ستتبع نفس النهج، لكنها كانت تعتمد إلى حد كبير على محطات الشحن التابعة لإدارة الخدمات العامة.

سياسات ترامب وتأثيرها على السيارات الكهربائية

منذ حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإلغاء سياسات بايدن الداعمة للسيارات الكهربائية، والتي وصفها بأنها "إلزامية".

ومنذ توليه المنصب أوقف برنامجًا بقيمة 5 مليارات دولار كان مخصصًا لإنشاء محطات شحن عامة جديدة، ووقع أمرًا تنفيذيًا يلغي توجيهات بايدن بشراء سيارات كهربائية للأسطول الحكومي.

كما أعرب عن نيته إلغاء الحوافز الضريبية المقدمة للمستهلكين عند شراء المركبات الكهربائية.

التأثير البيئي للقرار

على عكس السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لا تنتج المركبات الكهربائية أي انبعاثات من العادم، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة.

وتشير وكالة حماية البيئة (EPA) إلى أن قطاع النقل مسؤول عن 28% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، حيث يؤدي حرق البنزين والديزل إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وهو عامل رئيسي في تغير المناخ، الذي يتسبب في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة مثل حرائق الغابات، الأعاصير، والفيضانات.

يمثل قرار إغلاق محطات الشحن خطوة كبيرة إلى الوراء في جهود الولايات المتحدة للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. وبينما تسعى العديد من الدول إلى تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، يبدو أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجًا مختلفًا، قد يعيق مستقبل التنقل الكهربائي داخل البلاد.