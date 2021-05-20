وصية سمير غانم قبل وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

وصى الفنان القدير سمير غانم قبل وفاته كلاً من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، على ابنتيه في آخر لقاء تليفزيونى له مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة.

وقال سمير غانم: "أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، وجعلت دلال عبدالعزيز هى التي تدير أمور الجوازتين؛ لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة" وفق صحيفة المصري اليوم.

وتابع: "مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة، وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة".

وأضاف سمير غانم: "قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها".

و وتوفي الفنان سمير غانم قبل قليل عن عمر يناهز 84 عاما بإحدى المستشفيات الكبرى جراء إصابته بفيروس كورونا.