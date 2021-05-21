قصة زيجات سمير غانم .. سيدة صومالية وزواج كوميدي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحل عن عالمنا أمس الخميس الفنان المصري سمير غانم في أحد المستشفيات متأثراً بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع من الدعاء المتواصل بالشفاء له ولزوجته الممثلة دلال عبد العزيز.

وكان الثنائي الفني قد نقل إلى المستشفى مطلع مايو أيار لإصابتهما بالفيروس لكن مشكلات صحية سابقة ساهمت في تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل.

وكشف الفنان سمير غانم في لقاء تلفزيوني أجري معه في ديسمبر 2020 عن كواليس وتفاصيل زواجه الأول من امرأة صومالية"، قائلا: "كانت ست جميلة وبنت حلال".

وتحدث سمير غانم خلال اللقاء عن زيجاته، فقال "كانت زوجتي الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.

وتابع: "أما زوجتي الثانية كانت زواجة كوميدية كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي وكانت سيدة عظيمة وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج، أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذي نجح زواجنا أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها.

كما أفصح سمير غانم أنه رفض دورا رشحه له الفنان عادل إمام في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه.

وأكد سمير غانم أن موقفه مع عادل إمام تغير بعد مرور 20 عاما، عندما وافق على الظهور معه كضيف شرف في مسلسله التلفزيوني "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وذلك "بسبب اختلاف شخصيته طول تلك السنين"، بحسب قوله.