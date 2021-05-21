تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز في الساعات الأخيرة بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكر موقع في الفن أن معدل الأكسجين في دم دلال عبد العزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أن دلال عبد العزيز طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الأن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

وتوفي أمس الخميس الفنان سمير غانم في أحد المستشفيات متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع من الدعاء المتواصل بالشفاء له ولزوجته الممثلة دلال عبد العزيز.

وكان الثنائي الفني قد نقل إلى المستشفى مطلع مايو لإصابتهما بالفيروس لكن مشكلات صحية سابقة ساهمت في تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل ليغادر دنيانا عن 84 عاماً.