كورونا يخطف 4 فنانين في شهر .. آخرهم سمير غانم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الفنان المصري سمير غانم اليوم الخميس في أحد المستشفيات متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع من الدعاء المتواصل بالشفاء له ولزوجته الممثلة دلال عبد العزيز.

وكان الثنائي الفني قد نقل إلى المستشفى مطلع مايو أيار لإصابتهما بالفيروس لكن مشكلات صحية سابقة ساهمت في تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل.

وشهد شهر مايو وفاة 4 فنانين مصريين بفيروس كورونا، وهم الفنان سمير غانم والفنانة نادية العراقية، والفنان محمد ريحان، والموسيقار جمال سلامة.

وفاة سمير غانم

توفي، اليوم الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84، متأثرًا بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته مع إصابته باعتلال كلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

الفنانة نادية العراقية

توفيت، الأحد الماضي، الفنان نادية العراقية بعد معاناة دامت أسبوعين، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

وأعلنت نادية العراقية يوم 30 أبريل الماضي إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جات له كورونا يحكي لي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرّصوا الموضوع خطير".

الفنان محمد ريحان

وتوفي الفنان محمد ريحان، يوم 14 مايو الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث كان «ريحان» يعاني من أمراض الكلى، ورغم مرضه حرص على الالتزام وتصوير دوره في مسلسل «موسى»، حيث جسد دور جد «موسى» الشيخ صالحين، وبمجرد أن انتهى من تصوير دوره، جرى نقله إلى المستشفى، بسبب بعض مشاكل في الكلى، وبعدها يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا تاركاً سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية.

الموسيقار جمال سلامة

وفي 7 مايو رحل عن عالمنا الموسيقار جمال سلامة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأعلن وفاته الكاتب فوزي إبراهيم، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «الموسيقار جمال سلامة في ذمة الله».