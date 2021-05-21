شاهد.. كيف كان يرد سمير غانم عن شائعة وفاته قبل مرضه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت أكثر من مرة شائعات حول تدهور صحة الفنان الكبير سمير غانم دون أن يكون لها أساس من الصحة، قبل ساعات بعد تعرضه لوعكة صحية، وقبل مرضه الأخير.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رداً على شائعة تدهور صحته قبل أشهر من وفاته نفى الفنان الكبير سمير غانم، هذه الشائعات، وقال الفنان الكبير فى تسجيل صوتي اختص به اليوم السابع آنذاك: "إزى كل الناس الحلوة أنا الحمد لله زي الفل والشائعات دي شيء طبيعي من ناس فاضية".

وتابع قائلا: "الناس دي مش عارفة تعمل ايه؟ بيختاروا أي نجم ربنا أعطاه قبول والناس بتحبه ويظهر إن ده بيضايقهم فبيطلعوا عليه شائعات".

وأضاف سمير غانم ضاحكا: "قوليلهم معلشي حقكم عليا أنا زي القرد".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم أمس عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.