الظروف الجوية تؤجل إطلاق «مسبار الأمل» إلى الجمعة

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

تم تأجيل إطلاق «مسبار الأمل» أمس، إلى يوم الجمعة الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الجوية. وأوضح عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أمس، أن «تأجيل إطلاق المسبار جاء حماية له، وحفاظاً على جهود سنوات من العمل، وأن تاريخ إطلاق المسبار وارد تأجيله مرة أخرى، بحسب حالة الطقس هناك»، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات تعمل عليها إدارة المخاطر الخاصة بالمشروع، وأن فريق الإطلاق يتمتع بروح إيجابية عالية.

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