«بي بي سي»: سارة الأميري المرأة التي تتولى قيادة أولى مهمات العرب للكواكب

المصدر: إعداد - فاتن صبح

أجرت محطة «بي بي سي»، مقابلةً مع معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، عنوانها: «المرأة التي تتولى قيادة أولى المهمات العربية للكواكب». وتعتبر الأميري إحدى العالمات المضطلعات بمهمة إرسال «مسبار الأمل».

وقالت معاليها في معرض حديثها مع المحطة البريطانية: «لطالما كنت مهتمة بالفضاء، وشغوفة لمعرفة التعقيدات التي ينطوي عليها، وفهمه والتعلم بشأنه».

وبحسب المحطة البريطانية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، سبق وأطلقت أقماراً صناعية إلى مدار الأرض، ويشكل بلوغ الكوكب الأحمر، خطوةً عملاقة في المجال. كما تعتبر مسألة تحتل قدراً من الأهمية بالنسبة للعالم العربي أجمع، فالمهمة في النهاية، هي الأولى من نوعها عربياً إلى الكواكب. وتشير الأميري إلى أن الاختبارات المتكررة، أجريت على الصاروخ الفضائي، الذي سيحمل المسبار، للتأكد من قدرته على التغلب على أي سيناريو محتمل.

وتضيف الأميري: «إنه قمر صناعي على المريخ، يمدنا بفهم شامل عن أحوال المناخ على امتداد أوقات النهار، وخلال مناطق ومواسم مختلفة، الأمر الذي يمنحنا الرؤية الشاملة التي نطلب».

وتضيف الأميري: «من شأن ذلك أن يساعد على حل أحد الألغاز الأساسية المتعلقة بالمريخ، حيث كان الكوكب الأحمر يوماً مغطى بالأنهار والمحيطات، كما الأرض. وتساعد دراسة الغلاف الجوي، على شرح السبب الذي جعله مساحة جرداء، مغطاة بالغبار، كما هو حاله اليوم».

وتتابع الأميري: «فتحت المهمة بالنسبة لأطفال المدارس اليوم، فرصاً جديدة، كما فعلت بالنسبة لنا جميعاً، لنعمل في مجال تصميم وتطوير مهمات استكشاف الفضاء».

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