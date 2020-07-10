الإمارات تحتفي بالطلبة المتفوقين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة المتفوقين في نتائج الثانوية العامة في الدولة وبارك لهم، مؤكداً سموه أن هذا العام الدراسي كان استثنائياً واختباراً للجميع، وشكر سموه الطلبة والأهالي ووزارة التربية لقدرتها على تجاوز التحديات. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ألف مبروك للمتفوقين في الثانوية العامة بدولة الإمارات.. كان عاماً استثنائياً.. واختباراً للجميع»، وأضاف سموه «الشكر لطلابنا وللأهالي ولوزارة التربية والتعليم التي أثبتت تفوقها وقدراتها في تجاوز التحديات.. ونبارك لــ 100 متفوق في دولتنا». وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قوائم طلبة الثاني عشر المتفوقين في المسارات الدراسية ضمن 7 قوائم للمتفوقين في امتحانات العام الدراسي 2019 - 2020، والبالغ عددهم 117 طالباً وطالبة.

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