المؤسسات الوطنية تدعم جهود الحكومة في التصدي لتداعيات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

بدأت الشركات الوطنية في الإمارات تدشين مبادرات مجتمعية نوعية تدعم المجهود الوطني في محاربة فيروس «كورونا» والتغلب على التداعيات التي خلفها، لتؤكد بذلك دورها التضامني لتجاوز التحديات بتغليب المفاهيم الوطنية والتكافل والمساهمة الإيجابية وتحقيق مستويات عالية من الشراكة والتكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وحظيت مبادرة كل من عمر الفطيم بتخصيص 100 مليون درهم لدعم تجار «فستيفال سيتي» و«فستيفال بلازا» بإعفائهم من إيجار المحلات ثلاثة أشهر، وخلف الحبتور بتقديم 50 سيارة إسعاف ومبنى كامل للحجر الصحي من مجموعة الحبتور دعماً للجهود الوطنية في مواجهة تداعيات «كورونا» وتأسيس مختبر متكامل لأبحاث الفيروسات بترحيب شعبي واسع النطاق.

وأجمع مواطنون ومقيميون بأن مبادرتي عمر الفطيم وخلف الحبتور تشكلان نموذجاً يحتذى به باعتبارهما تجسدان أرفع معايير المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني.

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