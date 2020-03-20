«ميلينيوم» تدعم الجهود بمرافقها الفندقية

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله )

تعهدت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وكوبثورن الشرق الأوسط وأفريقيا بأن تقدم كافة غرفها ومرافقها الفندقية لدعم الإمارات وساكنيها من مواطنين ومقيمين في مواجهة التحديات والمصاعب التي فرضتها الظروف الراهنة.

وقال علي الزعابي رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وكوبثورن الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريح على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، إنه يضع مقدرات الشركة وما تملكه من موارد لمصلحة الإمارات.

وتشغل فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً 45 فندقاً بما يقارب 15,000 غرفة، إضافةً إلى 32 فندقاً في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا من فندقٍ واحدٍ في أبوظبي للتوسع فيما بعد إلى الإمارات والدول المجاورة، حيث تعد من أسرع شركات إدارة الفنادق الإقليمية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق التقرير الصادر في أكتوبر 2019 عن مؤسسة STR، واستطاعت الشركة إبرام العديد من الشراكات المهمة مع ملاك مهمين في المنطقة.