"مجموعة الفطيم" تخصص 100 مليون درهم لإعفاء مستأجري مراكز التسوق التابعة لها من الإيجار

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة تعكس مدى الحس الوطني الرفيع الذي يتمتع به القطاع الخاص في إمارة دبي، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في دعم الاقتصاد الإماراتي، كشفت مجموعة الفطيم اليوم (الخميس) عن عزمها تقديم دعم مالي كبيرة تصل قيمته إلى 100 مليون درهم إماراتي لمساعدة تجار التجزئة من المستأجرين في مركزي "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا مول" التجاريين، ممن تأثرت أعمالهم مؤخراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيُغطي التمويل قيمة الإيجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمستأجرين المؤهلين.

وكانت مجموعة الفطيم قد شكلت خلال الأسبوع الماضي فريق عمل لاستكشاف السبل الكفيلة بدعم مستأجري محال التجزئة في المراكز التابعة لها، لاسيما مع انخفاض أعداد زوار المراكز التجارية وفق التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها الالتزام بالتواجد في المنازل وعدم الخروج إلى الأماكن مزدحمة، سعيا لضمان أعلى معدلات الوقاية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، حيث تم تكليف الفريق بالتوصّل إلى تدابير سريعة وفعالة لمساعدة المستأجرين المتضررين.

وحول هذه المبادرة، أكد عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، أن هذه الفترة الاستثنائية التي نمر بها والعالم من حولنا تستدعي تضافر كافة الجهود وتكاتف الجميع من أجل الوقوف بقوة لهذا التحدي، لتظل دولة الإمارات وإمارة دبي كما تعودنا دائماً أكبر من كل المواقف الصعبة مهما كان حجم ما تجلبه من تحديات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المسؤولية التي تحملها المجموعة تجاه دولة الإمارات واقتصادنا الوطني بكافة مكوناته، كونها إحدى عناصره المؤثرة وشريك في صنع النجاحات الاقتصادية للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح قائلاً": "نفخر بكون مجموعة الفطيم من المساهمين الرئيسيين في صنع جانب من النجاحات الاقتصادية المتميزة في إمارة دبي، وهذا الفخر والاعتزاز يأتي مشمولاً بمسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا تجاه إمارتنا ودولتنا الغالية، وكذلك تجاه شركائنا من تجار التجزئة الذين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح المجموعة" وأضاف: "نود أن نؤكد في هذه المناسبة، أننا جميعا نقف صفا واحداً وراء قيادتنا الرشيدة في التصدي لهذا الموقف الاستثنائي، بكل الثقة في قدرتنا على تجاوزه بأقل التأثيرات الممكنة، بتضافر كل الجهود وتكاتف الجميع، وصولاً إلى بر الأمان بإذن الله تعالى".

وأعرب عمر الفطيم عن أمله في أن تكون لهذه المبادرة بإعفاء شركاء المجموعة من المستأجرين في كل من "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا مول" من القيمة الإيجارية لفترة ثلاثة أشهر، داعمة لهم في التغلب على التأثيرات غير المرغوبة لهذا الحدث الذي طالت تداعياته كافة أنحاء العالم، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الجميع بإذن الله تعالى وتوفيقه من التغلب على هذه الأوقات الصعبة التي يسابق العالم الزمن لتخطيها.

واختتم بقوله: "نحرص دائماً في مجموعة الفطيم على تقديم أعلى مستويات الاهتمام والدعم لشركائنا من المستأجرين، ويتمحور تركيزنا حالياً حول تأدية واجبنا بقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة. وستتواصل الفرق المختصة في المجموعة مع المستأجرين خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة ظروف كل منهم وإجراءات الدعم اللازمة لهم".

تجدر الإشارة إلى أن محفظة مجموعة الفطيم من المراكز التجارية في دولة الإمارات تضم دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا الذي تم افتتاحه مؤخراً.