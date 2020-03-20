رجل أعمال إماراتي يضع 30 وحدة سكنية تحت تصرف "الصحة"

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

مبادرة تنم عن مشاعر وطنية عالية تجسد قيم العطاء والوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، التي عكست سمات أبناء الامارات الذين يسارعون إلى المشاركة بجهودهم وأفكارهم وأموالهم من أجل خدمة الوطن، والتي جعلت الدكتور راشد بن الزفنة العفاري؛ صاحب برج العفاري تاور بالفجيرة، يسارع إلى تخصيص 30 وحدة سكنية لوضعها تحت تصرف وزارة الصحة، لتكون وحدات تستخدم للحجر الصحي المفروض من قبل الدولة.

وأوضح العفاري أن المبادرة فرصة من أجل رد الجميل إلى الوطن الغالي الإمارات وقيادته الرشيدة، التي لم تدخر جهداً لتحقيق الرفاه لمواطنيها، شاكرا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ودعمه الكبير بتوفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الاستثماري بالإمارة.