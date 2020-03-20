مجموعة «الصحراء» تدعم الإمداد اللوجستي

قال رجل الأعمال الإماراتي خليفة مطر المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الصحراء»، إن المجموعة وضعت ما تملكه من إمكانيات وخدمات بهدف تقديم الدعم والمساندة 24 ساعة، وذلك واجب وطني تماشياً مع القرارات والجهود الحكومية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره، وضرورة أخذ التدابير الاحترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، ولترفع يداً بيد شعار «ملتزمون يا وطن».

تطوّع

وأضاف المزروعي أن المجموعة، من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، طبّقت نظام العمل عن بعد بين المواقع الإنشائية والعملاء، وتوفير الكوادر البشرية، متطوعة بتقديم جميع حلول النقل والإمداد اللوجستي، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع الصحي في الدولة والقطاعات الأخرى، للإسهام في التصدي للأزمة الراهنة بسبب فيروس «كورونا». دبي - البيان