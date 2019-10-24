محمد بن راشد يطلق مدونة سلوك وطنية على مواقع التواصل

المصدر: دبي ـــ البيان

حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 10 مميزات للشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها أن تمثل صورة وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين، وانفتاحه على بقية الشعوب، وعشقه لوطنه والافتخار به والتضحية من أجله.

وعبر حسابه في «تويتر»، طرح سموه تساؤلاً: «ما هي مميزات الشخصية الإماراتية التي نريدها على وسائل التواصل الاجتماعي؟»، مرفقاً الإجابة في 10 مميزات، هي: شخصية تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وشخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلت إليه الإمارات، وشخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، وشخصية علمية تستخدم الحجة والمنطق في الحوار، وشخصية تقدّر الكلمة الطيبة والصورة الجميلة والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، وشخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن، وشخصية مندمجة مع محيطها العالمي تتحدث لغته وتتناول قضاياه وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله، وشخصية واثقة بنفسها تتقبل الاختلاف وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب، وشخصية تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب، وشخصية تعشق وطنها وتفتخر به وتضحّي من أجله.

محمد بن راشد يحدد سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل