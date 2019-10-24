راشد بن حميد: رسالة حكيمة تنير فضاء التواصل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن المميزات العشر التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هي رسالة حكيمة من أب وقدوة، تنير فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتعكس الوجه المشرق للتسامح والتعامل الإنساني وإبراز الصورة المشرقة للإنسان الإماراتي في العالم.

وأكد أن سموه حض الناشطين على التحلي بأخلاق تمثل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» وتفاعله مع المجتمع والناس، وذلك بأن يكون التعامل في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لجميع أبناء الإمارات، مستلهماً قيم وأفكار المؤسس في التعامل مع الآخرين، الأمر الذي جعل اسم الإمارات في العالم مقروناً دائماً بكرم وخصال حكيم العرب وإنسانيته، مما جعل أبناء الدولة يفتخرون بأنهم عيال زايد.

وأشار إلى أهمية أن يكون الشخص النشط في مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب مبادرات اجتماعية وأفكار تنير الطريق للآخرين.

محمد بن راشد يحدد سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل