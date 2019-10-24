محمد الكشف: على المغردين تناول الإيجابيات

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

أكد الإعلامي محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي وأحد المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه دائماً ما يتفاعل مع القضايا الوطنية ويشارك الناس والمجتمع أفراحهم وأتراحهم، مشيراً إلى أن تواجده في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدوائر الحكومية والمحلية ناقلاً لها بكل تجرّد.

وأوضح أنه على كل فرد من أبناء الوطن أن ينقل الجميل ويعكس الأشياء الإيجابية التي تليق بالإمارات وبمواطنيها، وعلينا كمواطنين أن نتأسّى بشخصية زايد وأخلاقه الحميدة في التعامل فيما بيننا وخارج الإمارات حتى نعكس العادات والتقاليد الإماراتية السمحة.

جوانب مضيئة

وقال إن هناك عبئاً ثقيلاً على أبناء زايد الخير من المؤثرين عبر وسائل التواصل المختلفة في نقل الجوانب المضيئة والمشرقة لوطننا الغالي.

محمد بن راشد يحدد سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل