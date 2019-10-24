أسامة الشعفار: نهج ليس بغريب على الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكد أسامة الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أن ما طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج ليس بغريب على دولة الإمارات ولا على مسؤوليها، فهذا الخط في التعامل مع الغير ومع القريب والغريب اختطه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان نبراساً نهتدي به إلى يومنا هذا.

وأفاد بأن وضع المحاذير ينبع عن معرفة عميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها السلبي والإيجابي في السمعة التي تمتاز بها الدولة على الصُّعد كافة، لذا بات من الضروري بمكان وضع تلك المحاذير التي من شأنها عكس الصورة الحقيقية لأبناء زايد، والحفاظ على مكتسبات الدولة وأبنائها.