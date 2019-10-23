محمد بن راشد يحدد سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأطر العامة لمميزات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي في عشر نقاط:
1- شخصية تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس
2- شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات
3- شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث
4- شخصية علمية .. تستخدم الحجة والمنطق في الحوار
5- شخصية تقدر الكلمة الطيبة .. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات
6- شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن
7- شخصية مندمجة مع محيطها العالمي .. تتحدث لغته.. وتتناول قضاياه.. وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله
8- شخصية واثقة من نفسها .. تتقبل الاختلاف وتبني جسورا مع غيرها من الشعوب
9- شخصية تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب
10- شخصية تعشق وطنها .. وتفتخر به.. وتضحي من أجله