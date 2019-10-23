محمد بن راشد يحدد سمات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأطر العامة لمميزات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي  في عشر نقاط:


1- شخصية تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس
 
‎2- شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات
 
‎3- شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث
 
‎4- شخصية علمية .. تستخدم الحجة والمنطق في الحوار

‎5- شخصية تقدر الكلمة الطيبة .. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات
 
‎6- شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن
 
‎7- شخصية مندمجة مع محيطها العالمي .. تتحدث لغته.. وتتناول قضاياه.. وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله

‎8- شخصية واثقة من نفسها .. تتقبل الاختلاف وتبني جسورا مع غيرها من الشعوب
 
‎9- شخصية تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب
 
‎10- شخصية تعشق وطنها .. وتفتخر به.. وتضحي من أجله

Image

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى