محمد الريسي: المواصفات نابعة من قيمنا

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن المواصفات العشر، الذي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نابعة من القيم الإماراتية الأصيلة، والتي يجب أن يضعها كل شخص إماراتي أمامه أو يحضرها في ذهنه قبل الظهور على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المميزات تستنبط قيم والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتهدف إلى خلق سفراء لدولتنا الحبيبة على وسائل التواصل الاجتماعي يتكلمون باسم الوطن بالاستناد إلى الحجج والبراهين، ويدافعون عن ترابه دون تطاول.

وطالب الريسي بضرورة توخي الحذر والانتباه في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل العفوي، فلا بد أن ينتبه في تعابيره ووصفه وطرحه، والتحلي بالأخلاق والتواضع والانفتاح.

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