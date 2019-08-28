5 مواطنات يقدن طائرات «الإمارات» إلى 5 قارات في يوم واحد

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ساهمت 5 فتيات إماراتيات موهوبات في تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الطيران، والنهوض بالمرأة في دولة الإمارات، وذلك بقيادة طائرات الإمارات إلى خمس قارات في نفس اليوم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «المرأة الإماراتية هي رمز للتسامح، وتجسيد للقيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا، وذلك من خلال عنايتها وتصميمها وقدرتها على رعاية الأجيال المقبلة لضمان ومتابعة نجاحهم في مجالات عملهم المختلفة.

لقد ساهمت الجهود الدؤوبة والمخلصة، التي تبذلها المرأة الإماراتية في بناء شركتنا ودولتنا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع النساء الإماراتيات على إرسائهن معايير جديدة وجعلنا فخورين بهن باستمرار».

وقادت حنان محمد رحلة طيران الإمارات EK247 من دبي إلى ريو دي جانيرو، بينما قادت بخيتة المهيري الرحلة EK416 إلى سيدني، فيما قادت نوف عمر الرحلة EK191 إلى لشبونة. وقادت عائشة يوسف الرحلة EK765 إلى جوهانسبرغ، ومريم بن إسماعيل الرحلة EK813 إلى الرياض.

في ملف البيان المخصص لــ "«يوم المرأة الإماراتية" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

وزراء: القيادة رسخت مكانة المرأة في البناء والازدهار

قيادات رياضية نسائية: يوم المرأة الإماراتية وسام فخر من «أم الإمارات»

بنت الإمارات تدير إكسبو 2020 دبي

منى المري: إنجازات المرأة الإماراتية ثمرة دعم «زايد الخير» والقيادة الرشيدة والشيخة فاطمة

فاطمة بنت هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في التسامح والعطاء الوطني

الفعاليات الثقافية تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وإنجازاتها المتفردة

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا