وزراء: القيادة رسخت مكانة المرأة في البناء والازدهار

المصدر: دبي - البيان ووام

أكد معالي الوزراء أن القيادة الرشيدة حرصت على ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية كشريكة فاعلة في البناء والازدهار، حيث تبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، محققة الكثير من الإنجازات والنجاحات، مثمنين الدور الاستثنائي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.

تنمية

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بنجاح دولة الإمارات في إتاحة جميع الفرص أمام المرأة لتحقيقها فكرياً واقتصادياً وسياسياً وأسرياً ومجتمعياً، وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة الفرص أمام المرأة للعمل المنتج ولشغل كافة الوظائف القيادية والإسهام في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتقدم المجتمعي في الدولة والعالم».

نموذج

وبدوره قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «في يوم المرأة الإماراتية نحتفل بالنموذج الرائد الذي تكرسه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في عملية التنمية المستدامة، بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي قدمت لهن كل مقومات التمكين ليصبحن شريكات فاعلات في منظومة التنمية واستئناف الحضارة، وذلك استمراراً لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور وقدرات المرأة الإماراتية في تأسيس بنيان الدولة، وتعزيز دورها الوطني وحضورها المؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي».

قيم

ومن جانبه أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نجحت في تمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة، وأصبحت نموذجاً فريداً في ترسيخ أروع قيم التسامح والسلام.

وقال معالي المزروعي في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن بنات الإمارات أثبتن قدرتهن على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات وتحقيق طموحات وطنهن نحو مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وأضاف معالي وزير الطاقة والصناعة: إن احتفال الإمارات هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة رمز للتسامح» يعكس ما تحظى به ابنة الإمارات من اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة كونها نواة المجتمع ومصدر إلهامه.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن المرأة الإماراتية أثبتت مكانة مهمة وسمعة راقية على مختلف الصعد والمستويات المحلية والعالمية، حيث جاء ذلك بفضل دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مكن المرأة في مسيرة البناء والتنمية، ودعم القيادة الرشيدة وبرؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وجهود دولتنا العزيزة التي حرصت منذ تأسيسها على تهيئة بيئة داعمة للمرأة لتكون شريكة أساسية في مسيرة النهضة والازدهار والتنمية الشاملة في الدولة.

رمز السعادة

ومن جانبه أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أن المرأة مصدر بناء الأمة ونبع الحياة وجانبه المضيء وهي رمز سعادة الوطن، مشيراً إلى أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «يوم المرأة الإماراتية» كل عام هو تقدير لمكانتها وإقرار بأهمية دورها باعتبارها تشكل نصف المجتمع، فالمرأة هي الأم والزوجة والأخت والابنة.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»: «إن المرأة الإماراتية أثبتت إلى جانب واجبها في تربية النشء وصنع الأجيال أنها قادرة على القيام بمهام الرجال، فهي النموذج الحي للصبر والقدوة في تحمل مشاق الحياة.. لافتاً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والدنا ومعلمنا الأول، طيب الله ثراه، أوصى بضرورة الاهتمام بالمرأة وتعليمها وتشجيعها لدفع مسيرة العطاء وخدمة الوطن شأنها شأن الرجال، فهي لا تقل قدرة عن الرجل في تحمل المسؤوليات والقيام بجميع المهام».

رسائل

ومن جانبها أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن يوم المرأة الإماراتية لهذا العام يحمل دلالات ورسائل مهمة لدولة الإمارات والعالم أجمع، إذ يعكس الدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش في المجتمع، كما يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة وإسهاماتها في دفع عجلة التنمية والازدهار.

مناسبة وطنية

واعتبرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية ومجتمعية، تعكس الوجه الحضاري والتنموي لدولة الإمارات، وتُبرز أولويات القيادة الرشيدة وإنجازاتها في تمكين المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين.

ريادة

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المرأة الإماراتية اختارت الريادة في جميع المجالات، وبدعم القيادة الرشيدة لهذا الهدف، ترجمته المرأة الإماراتية واقعاً تفخر به دولة الإمارات اليوم على جميع الصعد المحلية والإقليمية وحتى العالمية.

قيم متأصلة

وإلى ذلك قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام: «إن يوم المرأة الإماراتية يترجم قيمة متأصّلة في مجتمع دولة الإمارات تم تكريسها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له دور كبير في تمكين المرأة لتكون إحدى الركائز الرئيسة لبناء المجتمع والوطن».

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المرأة الإماراتية نجحت في ترسيخ مفهوم التسامح عبر أفعالها ومواقفها المشرفة فكانت ولا تزال ملهمة للعطاء وأعدت جيلاً واعداً يجسد أرقى معاني التسامح.

وقالت معالي المزروعي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام - إن مسيرة المرأة الإماراتية لم تتوقف على ترسيخ التسامح في نطاق مجتمعها، بل كرست مفهومه الشامل من خلال مشاركاتها البارزة في المحافل الدولية حتى صارت رمزاً للتسامح تنشره وتدافع عنه وتدعو إليه وتترجمه إلى مبادرات خلاقة.

وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «المرأة رمز للتسامح» يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة في مجتمع الإمارات في ظل الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة وحرصها على منحها دوراً أساسياً في بناء المجتمع وترسيخ القيم والمبادئ التي تسهم في تنميته وازدهاره.

وبدورها أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، وهو نهج أصيل أرسى قواعده الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت معالي المهيري: «إنه بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصانعة للإنجازات، وتلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أهداف العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة».