فاطمة بنت هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في التسامح والعطاء الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مؤسسة المباركة ندوة «المرأة الإماراتية رمز التسامح» بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ووزارة التسامح في نادي أبوظبي للسيدات، بحضور الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة المباركة، وأعضاء مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونساء قياديات من مختلف المؤسسات المجتمعية.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على أهمية هذه المناسبة التي تجسد مكانة المرأة في المجتمع، وما تحظى به من دعم ورعاية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أولى المرأة الإماراتية كل الرعاية وفتح أمامها نوافذ الإبداع في جميع مجالات التعليم والعمل ورعاية الأسرة والمسؤولية الاجتماعية، وهذا النهج تواصل عليه قيادتنا الرشيدة السير في تمكين المرأة والنهوض بدورها ومكانتها في المجتمع، وهو ما جعل المرأة الإماراتية في صدارة نساء العالم مقدمة نموذجاً فريداً في الإبداع والريادة والعطاء الوطني».