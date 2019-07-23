الإمارات والصين.. شراكة شاملة لسلام العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تجمعهما تطلعات وطموحات ورؤى مشتركة للاستثمار في بناء الإنسان ولمستقبل يسوده الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووصل أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى بكين، وكان في مقدم مستقبلي سموه لدى وصوله مقر القاعة، الرئيس شي جين بينغ رئيس الصين، وكبار القادة الصينيين.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء صديقي العزيز شي جين بينغ رئيس الصين ..تجمعنا تطلعات وطموحات ورؤى مشتركة للاستثمار في بناء الإنسان ولمستقبل يسوده الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.. الإمارات والصين ماضيتان بخطى طموحة بمسيرة تعاونهما نحو المستقبل الواعد».

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