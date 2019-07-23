«أدنوك» و«سينوك» تستكشفان فرص تعاون جديدة

المصدر: بكين - وام

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة الصين الوطنية للنفط البحري «سينوك» اتفاقية إطارية بشأن التنقيب والتطوير في قطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال، والتي تشكل فرص تعاون جديدة بين الجانبين. جرى توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ويانغ هوا، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للنفط البحري «سينوك».

منافع متبادلة

وأكد الجابر أن توقيع وتبادل اتفاقية إطارية طويلة الأجل بين «أدنوك» و«سينوك» يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة التي تحقق منافع متبادلة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتؤكد على قوة علاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين الإمارات والصين.

وأضاف أن الاتفاقية الإطارية تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال وتسهم في توفير المزيد من المبادرات الاستثمارية التي تحقق منافع متبادلة لـ«أدنوك» و«سينوك» وتمكين التعاون الاستراتيجي في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

وقال الجابر إن فرص التعاون المستقبلي التي تم الاتفاق عليها بين «أدنوك» و«سينوك» تؤكد نهج «أدنوك» لإقامة شراكات مع شركاء استراتيجيين لديهم القدرة والاستعداد لتوظيف التكنولوجيا المتطورة ورأس المال ومساعدتنا على تعزيز وصول منتجات «أدنوك» إلى أسواق جديدة وزيادة القيمة من موارد أبوظبي الغنية بالنفط والغاز، كما تدعم تنفيذ استراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتركيزها على الاقتصاديات الرئيسية وأسواق النمو الآسيوية مثل الصين.

تبادل الخبرات

ويشمل الاتفاق الموقع بين «أدنوك» و«سينوك» تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال تطوير الغاز عالي الحموضة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية في عمليات معالجة وتنقية الغاز الحامض، بما يسهم في رفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء، وتعزيز موثوقية عمليات حفر الغاز الحامض، وتحسين خطط تطوير الحقول والمكامن. ووفقاً للاتفاقية، سيدرس الطرفان ضم شركة هندسة النفط البحري المحدودة، كمقاول مؤهل للأعمال الهندسية والمشتريات والتنفيذ، وشركة الصين لخدمات حقول النفط المحدودة، كمورد مؤهل لخدمات حقول النفط إلى جانب استكشاف فرص التعاون الجديدة مع الشركتين في أصول حقول النفط والغاز البحرية القائمة حالياً والتي سيتم إقامتها في المستقبل في أبوظبي.

كما اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في استكشاف فرص بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال، وتقييم فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة في كافة مجالات ومراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال.

وفي مجال التكرير والبتروكيماويات، اتفق الطرفان على تحليل إمكانات فرص تجارية جديدة محددة تحقق منافع متبادلة، بما في ذلك التعاون المحتمل في أصول للتكرير والبتروكيماويات جديدة ومتكاملة في الصين وأصول التكرير القائمة حالياً التابعة لشركة «سينوك» فضلاً عن إقامة شراكات واستثمارات مشتركة موسعة تشمل جميع مجالات ومراحل أعمال سلسلة القيمة للتكرير والبتروكيماويات.

الحزام والطريق

من جانبه، قال يانغ هوا: «تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول الواقعة على طول طريق»مبادرة الحزام والطريق«، وبناء مجتمع أكثر تقارباً من خلال مستقبل مشترك في قطاع الطاقة، وستعمل كل من»سينوك«و»أدنوك«على توسعة فرص ومجالات التعاون في المستقبل للاستفادة من هذه الشراكة التي تحقق منافع متبادلة. وتمثل الاتفاقية أهمية كبيرة لشركة»سينوك«نظراً لدورها في تعزيز تطور ونمو أعمالها في قطاع النفط والغاز في الخارج، وتنويع موارد الاستيراد، وتحسين السلسلة الصناعية المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والنقل والتوزيع والتكرير والبتروكيماويات. وستواصل»سينوك«بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تنفيذ»مبادرة الحزام والطريق«، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وإضفاء قيمة أكثر على علاقات الصداقة الصينية العربية، وكذلك التنمية الإقليمية».