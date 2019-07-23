40 مليار درهم قيمة مشروع لـ «إعمار» في الصين

المصدر: بكين - البيان - وكالات - دبي - سيد صالح

أبرمت «إعمار العقارية» أمس اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم «11 مليار دولار» شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغ مساحته 50 كيلومتراً مربعاً، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات من العاصمة بكين، إن تنفيذ المشروع سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكداً أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار.

وأوضح أن فوز «إعمار» بتنفيذ المشروع يعد أيضا إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين الإمارات والصين، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني الذي يعد الأضخم على مستوى العالم.

وأعلن العبار أن شركة إعمار ستفتتح مكتباً في بكين برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بهدف تعزير نشاطها في الصين.

وأفادت تقارير صحفية بأن المشروع الذي أبرمته «إعمار العقارية»، مع مطار «بكين داشينغ» الدولي، سيسهم في تحقيق الصين لطموحها المتمثل في إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية من صدارة سوق الطيران العالمية. وأشارت التقارير إلى توقعات حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، والتي أفادت بأن الصين ستعتلي صدارة أسواق الطيران العالمية بحلول منتصف حقبة العشرينيات من القرن الحالي. ومن الجدير بالذكر أن الصين تحتل حالياً المركز الثاني، خلف الولايات المتحدة، على قائمة أكبر أسواق الطيران في العالم.

وتوقعت بيانات «أياتا» أيضاً أن تستقبل الصين 1,6 مليار مسافر جوي بحلول عام 2037. وأكدت التقارير أن مطار «بكين داشينغ» الدولي سيضلع عند اكتمال إنشائه بدور محوري في بلوغ الصين هذا الطموح، حيث إنه مُصَمّم ليستوعب 120 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي يؤهله لقب المطار الأكثر ازدحاماً بالمسافرين على مستوى العالم.

وأوضحت التقارير أن «إعمار العقارية» أبرمت اتفاقاً مبدئياً في مايو الماضي مع شركة «بكين نيو إيروبوليس هولدينغز» الصينية بشأن مشروع مشترك لإنشاء مجمع تجاري وسياحي داخل حرم مطار «بكين داشينغ» الدولي. ويضم المجمع مساحات مخصصة لتجارة التجزئة، أنشطة ترفيهية، مكاتب، فنادق وقاعات اجتماعات.

من جانب آخر، أعلن محمد العبار عن شراكة بين منصة التجارة الإلكترونية «نون.كوم» وشركة شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا الذاتية وذلك لتسليم البضائع عبر حافلات صغيرة بدون سائق. وقال في مقابلة مع «العربية»، إن شراكة بين نون وشركة باصات صغيرة في الصين لتسليم البضائع في المناطق السكنية من خلال الحافلات بدون سائق، مقابل الدفع عبر الهاتف. وتابع: «سنحصل على التراخيص اللازمة لتوفير هذه الحافلات الصغيرة لتسليم البضائع دون سائقين».