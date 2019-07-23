محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الصداقة والتعاون مع الصين رسمياً وشعبياً

المصدر: بكين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، على المستويات كافة، الرسمية والشعبية، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المتمثلة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال لي شان زو، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وأبدى سموه سعادته البالغة بزيارة الصين، معرباً عن تهاني دولة الإمارات حكومةً وشعباً إلى جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية، متمنياً للصين مزيداً من التقدم والازدهار والتطور.وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس نواب الشعب الصيني في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة في المجالات المختلفة بما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتنموية والحضارية بين الشعبين الإماراتي والصيني.

وبحث سموه ورئيس مجلس نواب الشعب الصيني خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية، كما تبادل سموه ورئيس مجلس النواب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.واستمع سموه إلى رؤية رئيس مجلس نواب الشعب الصيني حول مستقبل الصين وعلاقاتها الخارجية، خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقتين العربية والشرق الأوسط، مؤكداً أن الإمارات والصين لديهما مصلحة جوهرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومواجهة التهديدات التي تستهدف هذه المنطقة المهمة للعالم.

ترحيب

من جانبه رحّب لي شان زو، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني، بزيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، مثمناً دور سموه في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والصين سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» في الاهتمام البالغ بتعزيز علاقات البلدين التاريخية.

وأشار إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2018 وما حظي به من كرم ضيافة وحفاوة استقبال رسمي وشعبي جسد عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

تطور

وقال: «إن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والصين حققت تطوراً ونمواً تعزز بإعلان البلدين شراكة استراتيجية شاملة خلال عام 2018 لتدخل علاقات البلدين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك المتواصل على أعلى المستويات وفي المجالات كافة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى للعلاقات بين البلدان».

وأضاف أن الإمارات دولة فتية انتهجت خلال السنوات الماضية مبادئ التنوع الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي والتسامح الثقافي والتعايش السلمي وأصبحت نموذجاً تنموياً عالمياً، مؤكداً استعداد مجلس نواب الشعب الصيني لدعم التوافق الإماراتي الصيني من خلال عمل المجلس السياسي والتشريعي والقانوني.

حضور

حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

كما حضره إيليقن يمينغباهاي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويانغ تشين وو الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ولي في رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتشانغ يي سوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو شياو لي نائب الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وسونغ روي مدير مكتب البحوث في المكتب العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتشن شياو دونغ مساعد وزير الخارجية، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات.