88 % من مستثمري الشرق الأوسط ينشطون في الصين

المصدر: دبي-اشرف رفيق

أظهر تقرير أن 88% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط ينشطون في الصين. وذكر تقرير مؤسسة «إنفيسكو لإدارة الأصول» حول سلوك الصناديق السيادية والبنوك المصرفية، أن هناك اهتماماً متزايداً بين المستثمرين السياديين بالأسواق الصاعدة، خاصة الصين، مقابل الاهتمام بالاستثمار في أوروبا.

وشملت الدراسة التي تضمنها التقرير استطلاع آراء 139 مستثمراً فرداً وسيادياً وبنكاً مركزياً وصندوق إدارة أصول من أنحاء العالم، تدير استثمارات بقيمة 20.3 تريليون دولار، منها 71% لبنوك مركزية، ما يعكس ارتفاع الاهتمام بين الصناديق الاستثمارية السيادية بالأسواق الصاعدة وعلى رأسها الصين.

وتعتمد القدرة التنافسية الديناميكية لجذب الاستثمارات السيادية في الصين على توفير التنوع الذي يسعى إليه المستثمرون.