البهجة تعمّ الإمارات بأفراح آل مكتوم

تحتفي دولة الإمارات اليوم بأفراح فرسان دبي، أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، قد أعلن في وقت سابق عن عقد قران أنجاله، من خلال قصيدة حملت عنوان «ليل الإمارات أفراح وألحان»، وتضمنت باقة أبوية من النصائح والوصايا، في الحياة والقيادة، وجهها إلى أنجاله بمناسبة بدئهم مرحلة جديدة في حياتهم، وتكوين أسرهم الخاصة.

ويدخل أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، وسمو الشيخ أحمد بن محمد، المرحلة الجديدة من حياتهم بعد أن أتموا مسيرة حافلة في مجال العمل العام، تركوا خلالها بصمات مضيئة في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مسيرة الإنجاز في الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، فرسان آل مكتوم، وخريجو مدرسة محمد بن راشد في القيادة وإعداد الرجال، هم اليوم عنوان فرحة الإمارات الكبرى.