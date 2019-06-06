مغردون: دامت أفراح الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أفراح آل مكتوم، موجّهين التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة زفاف أنجاله: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ووصف مغردون من داخل الدولة وخارجها عيد هذا العام بالعيدين لاقترانه بهذه المناسبة الميمونة، سائلين الله عز وجل دوام الأفراح في عموم الوطن.

وكتب أحد المغردين قائلاً: «ونحن نبارك لك سيدي حمدان بمناسبة عيد الفطر السعيد وبمناسبة حفل زفافك الميمون، الذي ضاعف فرحتنا وأسعدنا جميعاً، العيد في الدار عيدين.. أسأل الله أن يسعدك أنتَ وأشقاءك وأن يديم علينا الأفراح والليالي الملاح».

وغرد آخر: «غداً بإذن الله عرس الوطن»، في حين قال أحمد المهنئين: «في دارنا فرحة وفرحة وفرحة؛ فرحة وطن دامت على الدار الأفراح». وقال مغرد: «غداً بإذن الله.. أسعد أب.. محمد بن راشد. أسعد أم.. هند بنت مكتوم بن جمعة. أسعد شعب.. شعب الإمارات. أسعد وطن.. الإمارات»، بينما كتبت مغردة: «مبروكين شيوخنا وربي يتمم على خير»، وبارك آخر أفراح آل مكتوم قائلاً: «ربي يسعدهم ويهنيهم ويجعل أيامهم هناء وسرور يا رب العالمين».

واختصر مغرد المناسبة بقوله: «#أفراح آل مكتوم فرحة_وطن»، وعلّق مغرد على المناسبة بقوله: «الله يسعدهم ويبارك لهم وعليهم، الله يجعل أيامكم كلها أفراح ومحبة شيوخنا الغالين آل مكتوم الكرام، ألف ألف ألف مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولأم الشيوخ سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم». وتقول إحدى المغردات: «في الإمارات عيدنا ضم ثلاث فرحات بأبناء آل مكتوم الكرام، الله يبارك في هذه الأرض وشعبها الطيب، وقادتها الكرام»، وفي النسق نفسه علّق مغرد بقوله: «العيد عيدين؛ عيد الفطر وفرحة وطن بمناسبة زفاف أغلى الناس»، بينما قال آخر: «اللهم بارك عليهم واجمع بينهم بالخير.. الله يديم علينا الأفراح والمسرات.. عيدنا في الإمارات هالسنه عيدين».