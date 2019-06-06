ذكريـات فرحـة الوطـن بزفاف محمد بن راشد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تزامناً مع زفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تستدعي «البيان» عبر مجموعة من الصور ذكريات من حفل زفاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عام 1979، الذي أقيمت مراسمه الاحتفالية قرابة الـ7 أيام، بحضور الوالدين المؤسسين لدولة الإمارات؛ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحشد ضخم من كبار الشخصيات إلى جانب توافد جماهيري كبير للمشاركة في هذه المناسبة، حيث يقدر عدد المشاركين الذين حضروا الاحتفالات في استاد دبي فقط أكثر من 20 ألف شخص.

وكان حفل زفاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول حدث عام رئيسي في دبي، حيث اتخذت ترتيبات مفصلة للاحتفال بالحدث، وشمل استعراض الخيول وركوب الجمال، وعرض ألعاب جوية من قبل سلاح الجو في دبي.

وخلال هذه الأيام، أيام عيد الفطر السعيد، الفرحة في الإمارات فرحتان، فرحة العيد وفرحة الوطن بأسره بزفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث يتوشح ليل الإمارات بالفرح، الذي يتشارك فيه جميع المواطنين والمقيمين في الدولة مشاعر الحب والفخر والاعتزاز، لتترجم محبتها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو أنجاله.