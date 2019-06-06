الإمارات تزف فرسان دبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتفي الإمارات، اليوم، بحفل زفاف فرسان دبي، أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن في وقت سابق عن عقد قران أنجاله، من خلال قصيدة حملت عنوان «ليل الإمارات أفراح وألحان»، وتضمنت باقة أبوية من النصائح والوصايا، في الحياة والقيادة، وجهها إلى أنجــاله بمناسبة بدئهم مرحلة جديدة في حياتهم، وتكوين أسرهم الخاصة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: